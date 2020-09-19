شكرا لقرائتكم حمدالله يفوز بأفضلية مباراة النصر وسباهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تُوج المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، بجائزة رجل المباراة ضد سباهان أصفهان الإيراني في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر "تويتر" عن اختيار المهاجم المغربي كأفضل لاعب في اللقاء للمرة الثانية على التوالي، حيث صنع الهدف الأول للمدافع عبدالله مادو، وسجل الهدف الثاني في شباك الفريق الإيراني.

وكان النصر قد حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بصدارته للمجموعة بعشر نقاط مع تبقي مباراتين أمام السد القطري والعين الإماراتي.