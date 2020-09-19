شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى للاعبى أسوان لتحديد حجم الإصابات بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان "سولمون منساه وإبراهيم جلال ومحمد إسماعيل" لفحص طبى تحت إشراف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى لأبناء الجنوب، لتحديد حجم الإصابة التى خرجوا على إثرها من مباراة الزمالك التى جمعت الفريقين بالأمس على استاد القاهرة الدولى ومدة الغياب. وكان أسوان قد حقق فوزاً تاريخياً على الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام ليرفع رصيده إلى النقطة 34 فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن صرف مكافآت استثنائية للاعبى الفريق بعد الفوز التاريخى الذى حققه أبناء الجنوب على نادى الزمالك، والذى يعد أول فوز لأسوان فى تاريخ مواجهات الفريقين منذ عام 1990، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، جماهير الصعيد كلها فرحانة وسنصرف مكافآت إجادة إلى جانب مكافآت استثنائية بعد هذا الفوز التاريخى.

وأضاف أمين، "أسوان يسطر التاريخ مثلما فعل فى التسعينات، وأحمد كشرى حقق طفرة فى الفترة الأخيرة فوزنا على الزمالك فى استاد القاهرة الدولى يعنى لنا الكثير وأشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه.

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من جانبه، كشف أحمد كشرى عن سعادته بعد الفوز على الزمالك، وقال مدرب أسوان:" من حقى أفرح بفوز فريقى أسوان على الزمالك، وكمان أفرح للنادى بتاعى الأصلى الأهلى بحسم درع الدورى بعد فوز أسوان على الزمالك لأن الزمالك هو المنافس التقليدى للأهلى"، مشيرا إلى أنه حقق الفوز على كل المدربين الذين ينتمون للزمالك عندما لعب ضدهم فى أى مباراة.

ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، حيث فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها أخر ثلاث لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.