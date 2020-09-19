شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة قوية بين لاعبي الزمالك ومدافع أسوان بسبب الوقوف على الكرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة بين عدد من لاعبي الزمالك ومحمد جابر لاعب أسوان خلال مباراة الفريقين بالأمس، بعد وقوف الأخير على الكرة، فى محاولة لاستفزاز لاعبي الفريق الأبيض. وفى نهاية الأمر طلبت دكة الزمالك تدخل الحكم لإنذار اللاعب بسبب هذه الواقعة التى يعتبرونها استفزازا لمشاعرهم. لمشاهدة الفيديو .. من هنا Advertisements يذكر أن رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز حاليا أقدم على حركة الوقوف على الكرة في مباريات القمة، وهو ما أغضب لاعبي الزمالك وتسبب في حدوث مشكلة بين لاعبي القطبين بسبب هذه الواقعة.

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