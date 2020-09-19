شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يوجه رسالة للأهلاوية بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى الأهلاوية بعد فوز المارد الأحمر بلقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، وكتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "مبروك لأصدقائي الأهلاوية دورى كورونا بس ما تنسوش إن الهزيمة الوحيدة هذا الموسم كانت من الزمالك، وإن السوبر المصرى كان الزمالك، وفوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس لم يصل".

وجاءت تلك الرسالة بعدما توج الأهلى باللقب بشكل رسمى عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، بهدف دون رد، فى الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدورى.



منشور خالد الغندور

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واتفق لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى على إقامة احتفالية مصغرة فى استاد القاهرة، فور انتهاء مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها مساء اليوم احتفالا بحسم الدورى قبل 7 جولات من نهايته للمرة الـ 42 فى تاريخ النادى.