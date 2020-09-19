شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لوجين سلام لاعبة الطائرة: هوايتى القراءة وحلمى أكون عازفة بيانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "لوجين سلام" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ هوايتى المفضلة القراءة. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ فراخ بالصوص الأبيض والسبانخ. من نجمك المفضل؟ Michel Jordan .

لوجين سلام من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ عازفة بيانو. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ صعب إنى أستخدم العنف فى حياتى عموماً لكن لو اتعاكست فى الشارع وكان فى تطاول ممكن ألجأ إليه لو لزم الأمر. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ Jennifer Garner .

لوجين سلام 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب ألبس ألوان كثيرة وتكون ما بين الكاجوال والفورمال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط يكون رياضى على المستوى الاحترافى لكن الرياضه تكون جزءا من حياته، لأن أكيد بينعكس على أسلوب حياته وطريقة أكله ومواعيد النوم.

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