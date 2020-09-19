شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فيديو فى سموحة لمشاهدة أخطاء المصرى فى مباراة الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة وجهازهم الفنى بقيادة أحمد سامى إلى تحاليل "رابيد تيست" فى مقر النادى بسموحة قبل 48 ساعة من مباراة سموحة والمصرى، والمقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل باستاد برج العرب، ويعقبه الاستماع إلى جلسة فيديو لمشاهدة مباراة المصرى والطلائع الماضية لشرح لنقاط القوة والضعف بالفريق، ويغيب عن المباراة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للإصابة و محمود حليمو لاعب الوسط الفريق للإيقاف.

من جهته قام محمد فرج عامر رئيس النادى بصرف مكافأة الفوز على الجونة اليوم لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات والحصول على نقاط المصرى.

فى سياق آخر، أبدى أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، سعادته الشديدة بالفوز الغالى الذى حققه فريقه على حساب الجونة، مؤكداً أنه يفكر فى كل مباراة على حدة ولا يشغل باله بالوصول لأى مركز فى المسابقة، وقال سامى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "واجهنا الجونة بتركيز وإصرار شديد لأنه من أحسن الفرق فى الدورى رغم ترتيبه المتراجع بجدول المسابقة، حرصت على تحفيظ اللاعبين ضرورة التحرك بشكل جماعى سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية وهو ما تحقق بالفعل".

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وأضاف أحمد سامى، "لا أشغل بالى حالياً بالوصول لأى مركز فقط، أركز على كل مباراة وضرورة حصد نقاطها فى ظل قتال الفرق حالياً على حصد النقاط، وبنهاية الموسم سنكون وصلنا لأهدافنا".

وعن الرحيل عن تدريب طنطا قال المدير الفنى لسموحة، "لم أترك طنطا من أجل تدريب سموحة مثلما ردد البعض، المسـألة تتلخص فى أنها نصيب فلقد اعتذرت عن الاستمرار مع طنطا ثم تلقيت اتصالا من المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة يسألنى عن حقيقة اعتذارى عن تدريب طنطا وحينما اخبرته أن الامر صحيح أبلغنى برغبته فى تواجدى معه مع سموحة ووافقت على الفور".

وتابع أحمد سامى :"لعبت مباراتين فى 4 أيام مع طنطا ومع الاحترام للاعبين ومجلس الادارة والجمهور شعرت بصعوبة الموقف، شعرت أنى لن أستطيع تحقيق شىء، وللعلم لم أوقع عقود مع طنطا ولم أتقاضى أى أموال"

واستعاد فريق سموحة نغمة الانتصارات من جديد بعد فوزه الغالى على الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الـ27 للدورى، ليرتفع رصيده إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز السابع، بينما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب .