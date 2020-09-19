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الامارات | الحذاء الجديد لنيمار يدر عليه 25 مليون يورو سنويا

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم أن النجم البرازيلي، ومهاجم فريق سان جرمان الفرنسي، ، وقع على عقد رعاية رياضية هو الأعلى في تاريخ ككل بالنسبة للاعبين النجوم. وأصبح نيمار الوجه الدعائي الرئيس لشركة المنتجات "بوما"، وخاصة على مستوى أحذية كرة القدم، وسيحظى من خلال العقد الجديد بعائد سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، متفوقا على عقدي مع نايكي (17 مليون يورو)، وليونيل مع أديداس (20 مليون يورو).

وكانت شركة نايكي ترعى نيمار منذ كان في الـ11 من عمره ولمدة 15 عاما مقابل 100 مليون يورو، وكان يتبقى له عامين من عقده، لكنه قرر فسخه، والانتقال إلى "بوما". ويشكل الأمر خيبة أمل لـ"نايكي"، خاصة وأنها أيضا أحد الرعاة الرئيسيين لنادي باريس سان جرمان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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