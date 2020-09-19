الامارات | رونالدو يضيف نجمته الخامسة في قائمة أفضل الهدافين دولياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يضيف نجمته الخامسة في قائمة أفضل الهدافين دولياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، بجائزة أفضل هداف دولي عن عام 2019 الماضي، والممنوحة من الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم، ليرفع البرتغالي رصيده في الجائزة إلى خمسة ألقاب بعد أن توج بها أعوام 2013 و2014 و2016 و2017.
وأعرب رونالدو عن سعادته بحصد الجائزة للمرة الجديدة، وعلق البرتغالي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بقوله" سعيد بالفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم، كأفضل هداف دولي لعام 2019".
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