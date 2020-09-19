شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين بالزمالك يطلبون التعاقد مع «فيريرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أربعة لاعبين بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على رأسهم محمود عبدالرحيم «جنش» وطارق حامد، بالتعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا للعودة لقيادة الفريق فنيًا، نظرًا للعلاقة الطيبة التي كانت تربطه باللاعبين عندما كان يقود الفريق في موسم 2014 وحصد معه بطولتي الدوري وكأس مصر.

ويعد «فيريرا» أحد أبرز المرشحين لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية لنادي التعاون السعودي.