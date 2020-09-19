شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنايني» يلجأ لـ«فيفا» بسبب مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تقديم شكوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويرغب «الجنايني» في التصعيد ضد مرتضى منصور لأعلى الجهات وعدم الاكتفاء بتقديم شكوى في اللجنة الأوليمبية المصرية والمطالبة بإيقاف رئيس الزمالك عن النشاط الرياضي.

وشن مرتضى منصور هجومًا كبيرًا على «الجنايني» في الساعات الماضية، واتهمه بالتسبب في الإصابات العديدة التي تعرض لها لاعبو الزمالك وخسارة مباراة أسوان الأخيرة بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري.