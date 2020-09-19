شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمي يطالب باستبعاد «باتشيكو» من حسابات الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حلمي، المدير الفني الأسبق للزمالك، قدرة الفريق على تجاوز أزمة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، في هذا التوقيت الصعب.

وقال حلمي: «الزمالك يمتلك خبرات على أفضل مستوى، ولديهم رصيد دولي كبير، ولن يتأثر الفريق برحيل المدرب الفرنسي».

وأضاف: «أتمنى استبعاد باتشكيو من الحسابات، خاصة أنه سبق وهرب من قيادة الفريق، ولم يتحمل أي ضغوطات».