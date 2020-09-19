شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمي يطالب باستبعاد «باتشيكو» من حسابات الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حلمي، المدير الفني الأسبق للزمالك، قدرة الفريق على تجاوز أزمة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، في هذا التوقيت الصعب.
وقال حلمي: «الزمالك يمتلك خبرات على أفضل مستوى، ولديهم رصيد دولي كبير، ولن يتأثر الفريق برحيل المدرب الفرنسي».
وأضاف: «أتمنى استبعاد باتشكيو من الحسابات، خاصة أنه سبق وهرب من قيادة الفريق، ولم يتحمل أي ضغوطات».
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