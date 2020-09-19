شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الـ 42.. حكاية التتويج المتتالي للأهلي بالدرع ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اُعلن فريق الكرة بالنادي الأهلي رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز عن موسم 2019-2020 للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 عبر تاريخه بالمسابقة.

وخسر الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف بمنافسات الجولة 28 للمسابقة، ليُتوج الأهلي باللقب قبل 7 مباريات متبقية له من عمر البطولة.

نرصد من خلال السطور التالية حكاية تتويج الأهلي بشكل متتالي لأكثر من موسم بلقب الدوري.

مع ظهور بطولة الدوري للنور في عام 1948 احتكر الفريق الأهلاوي اللقب خلال 9 مواسم متتالية في مواسم 1948-1949 و1949-1950 و1950-1951، كذلك مواسم 1952-1953 و1953-1954، و1955-1956، 1956-1957 و1957-1958، قبل أن ينجح الزمالك في تذوق التتويج للمرة الأولى في 1959-1960، علمًا بأن موسمي 1951-1952 و1954-1955 لم تُكتمل منافساتهما.

وعاد الأهلي من جديد لممارسة هوايته ومعانقة الدرع المفضل في موسمين متتاليين هما 1960-1961 و1961-1962، قبل أن ينجح الترسانة في الظفر بلقب 1962-1963.

ويسيطر الأهلي على درع الدوري في 3 مواسم متتالية بالسبعينات، من خلال معانقة اللقب في مواسم 1974-1975و 1975-1976 و1976-1977 حتى حقق الزمالك اللقب في 1977-1978، ثم يواصل الأهلي حكايته مع التتويج المتتالي بأربعة ألقاب في الفترة ما بين موسمي 1978-1979 حتى 1981-1982، وثلاثية جديدة بالثمانينات في مواسم 1984-1985 و1985-1986 و1986-1987.

وبعد غياب الدرع عن خزائن التتش لأربعة مواسم متتالية لالغاء مسابقة 1989-1990 وتتويج الإسماعيلي بلقب 91 والزمالك بـ 92 و93، عاد المارد الأحمر للانتفاض بـ 7 تتويجات متتالية بدايةً من موسم 1993-1994 وحتى 1999-2000.

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وتتواصل حكاية الأهلي مع التتويج المتتالي بدرع الدوري، ويسيطر الفريق على اللقب في الفترة من 2004-2005 حتى 2013-2014، مع الإشارة إلى عدم استكمال منافسات موسمي 2011-2012 و2013 -2013، فيما عاد أبناء التتش لحصد الدرع في 5 مواسم متتالية من موسم 2015-2016 حتى الموسم الجاري.