شكرا لقرائتكم خبر عن «فيريرا» يقترب من قيادة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، من تولي القيادة الفنية للزمالك، خلفاً لباتريس كارتيرون.
وأعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن التفاوض مع الثنائي جوسفالدو فيريرا وكريستيان جروس، لاختيار واحد منهما لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأبلغ «جروس» مجلس إدارة الزمالك اعتذاره عن قبول المهمه بسبب بعض الظروف الخاصة به.
وبات «فيريرا» أقرب المرشحين لتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، كما دخل معه في الصورة البرتغالي جايمي باتشيكو.
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