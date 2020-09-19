شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يعتذر عن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر السويسري كريستيان جروس عن تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك.
ودخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، في مفاوضات مع عدد من المديرين الفنيين، لتولي القيادة الفنية، خلفًا لباتريس كارتيرون.
وقال مرتضي منصور إنه سيعلن عن اسم المدير الفني الجديد، مساء السبت.
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