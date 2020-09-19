شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الإسماعيلي ينعى «مكتشف النجوم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بيانًا على موقعه الرسمي، نعى خلال مكتشف النجوم.
وقال البيان: «ينعي مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون بخالص الحزن والأسى محمد حسن سونة، مكتشف النجوم واحد أبرز مدربى النادي على مدار سنوات طويلة والذى رحل إلى جوار ربه منذ قليل».
واختتم: «رحم الله الفقيد الغالي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله إنا إليه راجعون».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,641
-
تعافي
87,158
-
وفيات
5,715
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة الإسماعيلي ينعى «مكتشف النجوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.