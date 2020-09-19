شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الإسماعيلي ينعى «مكتشف النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بيانًا على موقعه الرسمي، نعى خلال مكتشف النجوم.

وقال البيان: «ينعي مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون بخالص الحزن والأسى محمد حسن سونة، مكتشف النجوم واحد أبرز مدربى النادي على مدار سنوات طويلة والذى رحل إلى جوار ربه منذ قليل».

واختتم: «رحم الله الفقيد الغالي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله إنا إليه راجعون».