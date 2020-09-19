شكرا لقرائتكم خبر عن «شحاتة»: لاعبو الجونة يخوضون مباراتهم أمام الإنتاج الحربي كمقاتلين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أن مباراة فريقة أمام الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز تمثل حياة أو موت بالنسبة له وللاعبين، خاصة بعد تأزم موقف الفريق ودخوله بقوة دوامة الفرق المهددة بالهبوط.
وأوضح: «نخوض المباراة وكأننا مقاتلين في مهمة رسمية من أجل الحصول على النقاط الثلاث وتجديد أمل الفريق في البقاء في المسابقة، خصوصًا بعد الهزيمتين الأخيرتين اللتين تعرض لهما الفريق أمام سموحة وطلائع الجيش».
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