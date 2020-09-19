شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين مرتضى منصور و«أمير» على هوية المدرب الجديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضغط أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل اختيار البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، للعودة لقيادته، في ظل رغبة اللاعبين في عودته مرة أخرى.

في الوقت نفسه، يفضل مرتضى منصور اختيار مدرب آخر بسبب كبر سن المدرب البرتغالي الملقب بـ«معشوق الزملكاوية».

وكان «فيريرا» قاد الزمالك في موسم 2014 للحصول على بطولتي الدوري وكأس مصر، وقدم الفريق وقتها عروضًا مميزة كانت سببًا في ارتباط جماهير الزمالك به.