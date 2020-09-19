شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يوجه رسالة لـ«أصدقائه الأهلاوية» بعد فوز الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك وقائد القلعة البيضاء السابق، رسالة إلى «أصدقائه الأهلاوية» بعد تتويج الأهلي بشكل رسمي بالدوري الممتاز، عقب هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف.

وقال الغندور، اليوم، السبت، على حسابه بـ«فيس بوك»: «مبروك لأصدقائي الأهلاوية دوري كورونا، بس ما تنسوش إن الهزيمة الوحيدة هذا الموسم كانت من الزمالك وإن السوبر المصري كان الزمالك وفوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس لم يصل».

وكان الأهلي قد توج رسميًا باللقب الـ 42 في تاريخه بعد وصوله للنقطة 72 مع تعثر الزمالك صاحب المركز الثاني أمام أسوان، أمس الجمعة، بالخسارة بهدف نظيف ليتوقف رصيده بعد 28 جولة عند النقطة 55، مع انتظار خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية المسابقة لانسحابه أمام الأهلي بمباراة الدور الأول.