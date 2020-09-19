شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة «ساسي» أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اختبارًا طبيًا، الأحد، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام طنطا.
ويلتقي الزمالك مع طنطا، السبت، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.
ويعاني «ساسي» من الإصابة بكدمة في أسفل الظهر، تعرض لها خلال مشاركته أمام طلائع الجيش، ليغيب عن المشاركة مع الزمالك، أمام أسوان، بسبب تلك الإصابة، بالإضافة إلى حصوله على الإنذار الثالث.
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