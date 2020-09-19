شكرا لقرائتكم خبر عن «بن شرقي» يعود للزمالك أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تماثل أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة.

واجتاز «بن شرقي» الاختبار الفني الذي خضع له مؤخرًا لتحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات.

وبات «بن شرقي» جاهزًا للمشاركة في مباراة الزمالك أمام طنطا، الثلاثاء، والمقررة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون.