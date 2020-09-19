شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب جروس فى مسيرته التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات السويسري كريستيان جروس قريبا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، فيما يمتلك ألقابا مميزة خلال مسيرته كان آخرها مع الزمالك عندما قاد الفريق للتتويج بالكونفدرالية الإفريقية.

في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية وهم ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبازل، اما خارج سويسرا، فخاض جروس تجربة مع توتنهام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها، ورفع لقب الدوري السويسري 6 مرات، من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر، كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.