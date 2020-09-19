شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق يغيب عن الإسماعيلي أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب محمد صادق، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، عن مواجهة إنبي، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وحدد الجهاز الطبي للإسماعيلي برنامجًا تأهيليًا للاعب ليؤديه خلال اليومين المقبلين من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.