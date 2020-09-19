شكرا لقرائتكم خبر عن «العريبي» يدير ظهره لبيراميدز من أجل اللعب في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات كريم العريبي، مهاجم نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، على وشك الانتقال إلى الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع «تونس الرقمية» إن المهاجم الجزائي كريم العريبي على وشك الانتقال إلى فريق نيم الفرنسي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف الموقع أن اللاعب حصل على إذن من إدارة الفريق، من أجل الذهاب إلى فرنسا، للتفاوض بشأن انتقاله إلى نيم.

وكانت تقارير قد ربطت اللاعب بالدخول على رادار نادي بيراميدز من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه يبدو في طريقه إلى فرنسا.