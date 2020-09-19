شكرا لقرائتكم خبر عن «العريبي» يدير ظهره لبيراميدز من أجل اللعب في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات كريم العريبي، مهاجم نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، على وشك الانتقال إلى الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال موقع «تونس الرقمية» إن المهاجم الجزائي كريم العريبي على وشك الانتقال إلى فريق نيم الفرنسي خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف الموقع أن اللاعب حصل على إذن من إدارة الفريق، من أجل الذهاب إلى فرنسا، للتفاوض بشأن انتقاله إلى نيم.
وكانت تقارير قد ربطت اللاعب بالدخول على رادار نادي بيراميدز من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه يبدو في طريقه إلى فرنسا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,641
-
تعافي
87,158
-
وفيات
5,715
كانت هذه تفاصيل خبر «العريبي» يدير ظهره لبيراميدز من أجل اللعب في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.