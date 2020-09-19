شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان الرسمي يقترب.. صفقة من العيار الثقيل على أبواب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اقتراب صفقة من العيار الثقيل، من أبواب ملعب التتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وأكد المصدر أن اللاعب بدر بانون تم إنهاء المفاوضات معه ومع إدارة نادي الرجاء المغربي، تمهيدًا للانضمام لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.
وأضاف المصدر أن إدارة النادي الأهلي، في طريقها للإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد حسم المفاوضات بين إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب وناديه حول المقابل المادي وقيمة العقد.
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