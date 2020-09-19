ماذا قال لاعبو الأهلي بعد إهداء الزمالك درع الدوري لهم بعد الخسارة أمام أسوان

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جدة - عمرو شويل عاش لاعبو الأهلي ليلة سعيدة أمس بعد حسم الفريق بطولة الدوري العام ، وذلك دون أن يلعب مباراة الفريق مباراة الجولة أمام المقاصة وذلك بعد فوز أسوان علي الزمالك بهدف نظيف، ليحتفل لاعبو الأهلي في الفندق كما تم الاتفاق علي إقامه احتفالية بعد مباراة المقاصة اليوم في ملعب ستاد القاهرة.
المثير أن نجوم الأهلي أكدوا أن السيناريو الذي حدث لم يكن الأفضل بالنسبة لهم ،حيث أنهم تمنوا ان يكون الحسم بأقدامهم من خلال فوز الزمالك علي أسوان أمس علي أن يفوز الأهلي علي المقاصة في مباراة اليوم، معلقين : "السيناريو ده كان هيكون احلي بكتير".
وقرر اتحاد الكرة تسليم درع الدوري للأهلي في ملعب المباراة النهائية التي يخوضها الفريق الأحمر هذا الموسم ببطولة الدوري العام.
وأهدى فوز اسوان علي الزمالك أمس درع الدوري للأهلي واقام اللاعبون احتفالية أمس بالمعسكر المقام في أحد الفنادق استعدادا لمواجهة المقاصة، إلا أنه تم الاتفاق أن تستكمل الاحتفالات بعد المباراة.
وأحضر الجهاز الإداري الحلوي وتيشرتات مدون عليها عبارة الأهلي بطل الدوري بخلاف تيشرتات لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذي يعاني من وعكة صحية قوية حيث تم الاتفاق علي اهداء درع الدوري له وتخصيص جزء من الاحتفالية لتكريمه.
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