شكرا لقرائتكم ماذا قال لاعبو الأهلي بعد إهداء الزمالك درع الدوري لهم بعد الخسارة أمام أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاش لاعبو الأهلي ليلة سعيدة أمس بعد حسم الفريق بطولة الدوري العام ، وذلك دون أن يلعب مباراة الفريق مباراة الجولة أمام المقاصة وذلك بعد فوز أسوان علي الزمالك بهدف نظيف، ليحتفل لاعبو الأهلي في الفندق كما تم الاتفاق علي إقامه احتفالية بعد مباراة المقاصة اليوم في ملعب ستاد القاهرة.

المثير أن نجوم الأهلي أكدوا أن السيناريو الذي حدث لم يكن الأفضل بالنسبة لهم ،حيث أنهم تمنوا ان يكون الحسم بأقدامهم من خلال فوز الزمالك علي أسوان أمس علي أن يفوز الأهلي علي المقاصة في مباراة اليوم، معلقين : "السيناريو ده كان هيكون احلي بكتير".

وقرر اتحاد الكرة تسليم درع الدوري للأهلي في ملعب المباراة النهائية التي يخوضها الفريق الأحمر هذا الموسم ببطولة الدوري العام.

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