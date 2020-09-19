شكرا لقرائتكم مدافع أسوان يتحدث عن سبب وقوفه على الكرة بعد استفزاز لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد جابر "ميدو"، مدافع نادى أسوان عن سر الحركة الاستعراضية التى قام بها خلال مباراة فريقه مع الزمالك، والتى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز أسوان بهدف نظيف، وقال جابر فى تصريحات لـ "اليوم السابع": لم أكن أقصد تلك الحركة إطلاقاً ولكنى لجأت عليها بعدما استفزنى ثلاثى الزمالك، وطوال أحداث الشوط الأول ومع كل كرة مشتركة كنت أعتذر للاعبى الزمالك رغم أننى أكبرمنهم سناً، ولكن بعد أن سجلنا هدف التقدم تحول الوضع وأصبح تعامل بعض اللاعبين بشكل عنيف.

أضاف محمد جابر : كرة مشتركة مع إمام عاشور تشابكت أقدامنا وفوجئت بوابل من السباب والشتائم التى لم أتخيلها، وعلى أثر ذلك اشتعلت الخناقة وانضم مصطفى محمد إليها، وبعد ذلك فى كرة أخرى فوجئت بمحمود علاء يقوم بإشارة خارجة لا يجب أن تصدر من لاعب ينتمى إلى الزمالك، لأنه أساء إلى ناديه قبل أن يسئ إلى.

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واصل: قررت الوقوف على الكرة رداً على هذا الاستفزاز ولم أرد أن أرد عليهم بنفس طريقتهم، وندمت على القيام بهذه الحركة ولم أكن أتمنى أن يكون هناك كل ردود الأفعال التى حدثت فالأهلى والزمالك هما أكبر ناديين فى مصر ولهما كل الاحترام وللجماهير.

وعن مطاالبة جماهير أسوان بأفريقيا قال جابر: عقب مباراة طنطا والفوز برباعية فى الجولة قبل الماضية، فوجئت بعدد من جماهير أسوان يتواصلون معنا من أجل تشجعينا وطالبونا بالمشاركة فى الكونفدرالية.

واصل ضاحكاً: بالتأكيد للجماهير كل الحق فى الفرحة والطموح، ولكننا نلعب الآن من أجل البقاء فى الدورى.