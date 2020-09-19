شكرا لقرائتكم كيف يحتفل الأهلي بفوزه بالدوري بعد مواجهة المقاصة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتفق لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري على اقامة احتفالية مصغره في ملعب ستاد القاهرة فور انتهاء مباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء اليوم احتفالا بحسم الدوري قبل 7 جولات من نهايته للمرة الـ 42 في تاريخ النادي.
وأهدى فوز اسوان علي الزمالك أمس درع الدوري للأهلي واقام اللاعبون احتفالية أمس بالمعسكر المقام في أحد الفنادق استعدادا لمواجهة المقاصة، إلا أنه تم الاتفاق أن تستكمل الاحتفالات بعد المباراة.
وأحضر الجهاز الإداري الحلوي وتيشرتات مدون عليها عبارة الأهلي بطل الدوري بخلاف تيشرتات لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذي يعاني من وعكة صحية قوية حيث تم الاتفاق علي اهداء درع الدوري له وتخصيص جزء من الاحتفالية لتكريمه.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يحتفل الأهلي بفوزه بالدوري بعد مواجهة المقاصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.