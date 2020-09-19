شكرا لقرائتكم أجاي يُثير أزمة كبرى في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الإختلاف والجدل داخل النادي الأهلي بسبب مصير النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق ففي الوقت الذى تتجه فيه النية للإستغناء عن اللاعب النيجيري برفقة المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو من أجل التعاقد مع ثنائي أجنبي هما المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي أو لاعب أخر أجنبي ، ظهر إتجاه أخر في القلعة الحمراء يرفض فكرة الإستغناء عن جونيور أجاي.

الأيام الماضية شهدت خلافاً في الجهاز الفني للفريق بل داخل لجنة التخطيط حيث حدث خلاف حول مستقبل اللاعب النيجيري الذي نصح كثيرون بعدم الإستغناء عنه لأنه لاعب كبير وسيكون من الصعب تعويضه حال الرحيل بهدف ضم أجنبي أخر بدلاً منه.

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ويرى الفريق المؤيد لبقاء أجايي أن اللاعب من لعناصر الأساسية في صفوف المارد الأحمر، وأحد أسباب النتائج القوية التي حققها الأهلي في الموسم الحالي سواء في مسابقة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، بخلاف تعاونه الكبير مع التونسي علي معلول، ووود حالة من التفاهم والتناغم بينهما.

بينما يرى الفريق المؤيد لرحيل النسر النيجيري أن مستوى اللاعب متذبذب ما بين الجيد والمتوسط وفي فترات يظهر بحالة فنية عالية وأخرى خارج عن تركيزه ومستواه متراجع، وهو ما لا يناسب شخصية الأهلي الذي يبحث عن لاعبين مستواهم ثابت في معظم الأوقات.