شكرا لقرائتكم الأهلي ضد مصر المقاصة .. فايلر يعيد كهربا والشحات لتشكيل الأحمر الأساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الدفع باللاعبين الذين لم يُشاركوا مؤخراً مع الفريق لأسباب مختلفة في المباريات المقبلة بهدف تجهيزهم للأرتباطات الأفريقية القادمة للمارد الأحمر بعدما حسم الفريق بطولة الدوري رسمياً أمس ، الجمعة، إثر خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري ، وجاء حسم الاهلي للدوري أمس قبل مباراته أمام المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ28 والتى سيخوضها المارد الأحمر كـ"تحصيل حاص" بعدما توّج بلقب الدوري أمس للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تارييه.

Advertisements

وإستقر فايلر على الدفع بباللاعبين الذين غابوا عن تشكيل الفريق الأساسي الفترة الماضية لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتهم محمود كهربا الذى غاب عن الأهلي 10 مباريات بسبب الإيقاف على خلفية أحداث السوبر المحلي أمام الزمالك فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات ، قبل أن يعود اللاعب ويُشارك لعدة دقائق في مباراتي الأسماعيلي والإتحاد في الجولتين الماضيتين كما ينوى المدرب السويسري في الإعتماد على حسين الشحات نجم الفريق العائد لقائمة الاهلي أمام المقاصة بعد غياب عدة أشهر على خلفية جراحة "الفتاق" التى أجراها في 21 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعتمد فايلر على الثنائي كهربا والشحات في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة محلياً بهدف تجهيزهم للمباريات الأفريقية وتحديداً موقعة الوداد المغربي منتصف أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لا سيما وأن الاهلي يُعاني من تراجع مستوى "أجنحة" الفريق مؤخراً وتحديداً أجاي وجيرالدو لذا سيكون من الطبيعي منح الفرصة كاملة للشحات وكهربا.