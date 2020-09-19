تراوريه يعود إلى إنكلترا من بوابة أستون فيلا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





عاد المهاجم الدولي البوركينابي برتران تراوريه إلى الدوري الإنكليزي من بوابة نادي أستون فيلا، مغادرًا ليون الفرنسي مقابل 18,4 مليون يورو.

ليون: أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم السبت انتقال مهاجمه الدولي البوركينابي برتران تراوريه إلى أستون فيلا الانكليزي مقابل 18,4 مليون يورو.

وتوصل الفريقان إلى إتفاق نهائي قبل ايام بشأن عودة تراوريه الى الدوري الانكليزي عبر بوابة أستون فيلا حيث سبق له أن دافع عن ألوان فريق تشلسي، إلا أن تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة ارتبط بمشكلة اصدار رخصة عمل خاصة بالمهاجم.

وإلى مبلغ الـ 18،4 مليون يورو، يمكن أن تضاف مكافآت بحد أقصى 2,2 مليون يورو، إلى حوافز بنسبة 15 بالمئة على أي مكاسب مالية ناتجة عن إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

Advertisements

وصل تراوريه البالغ 25 عاما إلى النادي الفرنسي في حزيران/يونيو 2017 مقابل 10 ملايين يورو من تشلسي الذي كان أعاره في موسم 2016-2017 إلى أياكس أمستردام الهولندي.

وتألق المهاجم البوركينابي في عامه الاول في الـ "ليغ1" بتسجيله 20 هدفا في 50 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، قبل أن يعاني لفرض نفسه مجددا اذ لم يسجل في موسم 2018-2019 سوى 12 هدفا في 52 مباراة، لتعود وتتقلص أهدافه إلى أربعة في الموسم المنصرم في 33 مباراة، فيما لم يهز الشباك سوى مرة واحدة في الدوري في 22 مباراة.

هذا التراجع دفع بالمدرب رودي غارسيا إلى وضع تراوريه على مقاعد البدلاء وعدم الاعتماد عليه، علما انه اعتبر المسبب في هزيمة ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية في نسختها الـ 26 الاخيرة في 31 تموز/يوليو الماضي، بعد اهداره ركلته الترجيحية أمام باريس سان جرمان الفائز بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي.

بدأ تراوريه مسيرته في أوكسير ولعب في صفوفه بين عامي 2009 و2013 قبل انتقاله إلى تشلسي (2013-2014) وارتدى قميص النادي اللندني خلال 13 مباراة بين 2014 و2017، لتتم اعارته إلى فيتيس ارنهيم الهولندي موسم 2014-2015 (51 مباراة، 20 هدفا) ومن ثم أياكس في موسم 2016-2017 (39 مباراة، 13 هدفا).