شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أسوان يكشف سبب وقوفه على الكرة بعد استفزاز لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد جابر "ميدو"، مدافع نادى أسوان، عن سر حركته الاستعراضية خلال مباراة فريقه مع الزمالك، والتى جمعت الفريقين مساء أمس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز أسوان بهدف نظيف.

وقال محمد جابر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "لم أكن أقصد تلك الحركة إطلاقاً ولكنى لجأت لها بعدما استفزنى ثلاثى الزمالك، وطوال أحداث الشوط الأول ومع كل كرة مشتركة كنت أعتذر للاعبى الزمالك رغم أننى أكبر منهم سناً، ولكن بعدما سجلنا هدف التقدم تحول الوضع وأصبح تعامل بعض اللاعبين بشكل عنيف".

وأضاف محمد جابر، "كرة مشتركة مع إمام عاشور تشابكت أقدامنا وفوجئت بوابل من السباب والشتائم لم أتخيلها، وعلى إثر ذلك اشتعلت الخناقة وانضم مصطفى محمد، وبعد ذلك فى كرة أخرى فوجئت بمحمود علاء يقوم بإشارة خارجة لا يجب أن تصدر من لاعب ينتمى للزمالك، لأنه أساء إلى ناديه قبل أن يسىء إلىّ".

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وتابع لاعب أسوان، "قررت الوقوف على الكرة رداً على هذا الاستفزاز، ولم أرد أن أرد عليهم بنفس طريقتهم، وندمت على تلك الحركة، ولم أكن أتمنى أن يكون هناك كل ردود الأفعال التى حدثت، فالأهلى والزمالك هما أكبر ناديين فى مصر ولهما كل الاحترام وللجماهير".

وعن مطالبة جماهير أسوان بأفريقيا قال جابر، "عقب مباراة طنطا والفوز برباعية فى الجولة قبل الماضية فوجئت بعدد من جماهير أسوان يتواصلون معنا من أجل تشجعينا وطالبونا بالمشاركة فى الكونفدرالية".

وأضاف جابر ضاحكاً، "بالتأكيد للجماهير كل الحق فى الفرحة والطموح، ولكننا نلعب الآن من أجل البقاء فى الدورى".