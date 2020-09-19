ماذا قال لاعبو الأهلي بعد إهداء الزمالك درع الدورى لهم بالخسارة من أسوان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاش لاعبو الأهلي ليلة سعيدة أمس بعد حسم الفريق بطولة الدورى العام، دون أن يلعب مباراة الفريق مباراة الجولة أمام المقاصة، وذلك بعد فوز أسوان على الزمالك بهدف نظيف، ليحتفل لاعبو الأهلي فى الفندق كما تم الاتفاق على إقامة احتفالية بعد مباراة المقاصة اليوم في استاد القاهرة. وقرر اتحاد الكرة تسليم درع الدوري للأهلي في ملعب المباراة النهائية التي يخوضها الفريق الأحمر هذا الموسم ببطولة الدوري العام. Advertisements واتفق لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري على اقامة احتفالية مصغره في ملعب ستاد القاهرة فور انتهاء مباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء اليوم احتفالا بحسم الدوري قبل 7 جولات من نهايته للمرة الـ 42 في تاريخ النادي. وأهدى فوز اسوان علي الزمالك أمس درع الدوري للأهلي واقام اللاعبون احتفالية أمس بالمعسكر المقام في أحد الفنادق استعدادا لمواجهة المقاصة، إلا أنه تم الاتفاق أن تستكمل الاحتفالات بعد المباراة. وأحضر الجهاز الإداري الحلوي وتيشرتات مدون عليها عبارة الأهلي بطل الدوري بخلاف تيشرتات لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذي يعاني من وعكة صحية قوية حيث تم الاتفاق علي اهداء درع الدوري له وتخصيص جزء من الاحتفالية لتكريمه.

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