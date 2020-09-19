شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يبحث عن الفوز الأول على نادى مصر فى المواجهة الثانية بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز، ويستضيف طنطا نظيره نادى مصر فى الخامسة والنصف عصراً باستاد طنطا الرياضى فى مواجهة مثيرة يدخلها الفريقان بحثاً عن النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى، وخسر أبناء السيد البدوى من أسوان برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما سقط نادى مصر أمام المقاصة بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب طنطا ونادى مصر في جدول الدوري

ويقبع طنطا فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً فيما يحتل نادى مصر في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

*تاريخ مواجهات طنطا ونادى مصر

والتقى فريق طنطا ونادى مصر مرة واحدة قبل صدام اليوم في ظل صعود نادى مصر لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة هذا الموسم ، وانتهت المواجهة بفوز نادى مصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الكلية الحربية بالجولة الحادية عشرة للمسابقة في 30 ديسمبر 2019 سجل ثنائية نادى مصر محمود إسماعيل وأحمد الشيخ وسجل هدف طنطا أحمد قطاوى.

*رضا عبد العال يبحث عن الانطباع الأول وطارق يتمسك بالأمل الاخير

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"رضا عبد العال" بعد توليه مسئولية تدريب طنطا خلفاً لأيمن المزين الذى رحل عن تدريب الفريق للمرة الثانية عقب رباعية أسوان ويسعى رضا عبد العال لترك بصمة جيدة مع فريقه ، في المقابل يظهر طارق عبد الله مديراً فنياً لنادى مصر لأول مرة الليلة عقب اعتذار خالد جلال عن الاستمرار في منصبه بعد الخسارة من المقاصة بثلاثية ، ويسعى للتمسك بالأمل الأخير للبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

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*التشكيل المتوقع لطنطا ونادى مصر

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام نادى مصر مكون من :"علي فرج ، محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي ، حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الشناوي ، أحمد سعيد أوكا، أحمد فهمي، هاني رشدي".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام طنطا مكون من :"عصام ثروت - علاء عطا – أحمد يوسف – محمود شبانه – شريف أشرف - ويليس الفيس – هشام عبد الحميد – مؤمن إبراهيم – أحمد الشيخ - كليف – رضا الويشي".