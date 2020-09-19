كيف يحتفل الأهلي بالفوز بالدوري بعد مباراة المقاصة الليلة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى على إقامة احتفالية مصغرة فى استاد القاهرة، فور انتهاء مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها مساء اليوم احتفالا بحسم الدورى قبل 7 جولات من نهايته للمرة الـ 42 فى تاريخ النادى. ويخوض فريق الأهلى، فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، مباراة مصر المقاصة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف، ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعها من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم. Advertisements ويرغب المارد الأحمر فى الفوز على الفريق الفيومى "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد، وعلى رأسها التركيز فى منافسات دورى أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائى البطولة أمام الوداد المغربى، كما يرغب الأحمر فى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل السلبى فى الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق فى تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.

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