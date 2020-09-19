شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُعيد كهربا والشحات للتشكيل الأساسي فى الأهلي بعد حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الدفع باللاعبين الذين لم يُشاركوا مؤخراً مع الفريق لأسباب مختلفة فى المباريات المقبلة لتجهيزهم للارتباطات الأفريقية القادمة للمارد الأحمر، بعدما حسم الفريق بطولة الدورى رسمياً أمس، الجمعة، إثر خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الـ28 للدورى، وجاء حسم الأهلى للدورى أمس قبل مباراته أمام المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى الجولة الـ28 والتى سيخوضها المارد الأحمر "تحصيل حاص" بعدما توّج بلقب الدورى أمس للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه.

واستقر فايلر على الدفع باللاعبين الذين غابوا عن تشكيل الفريق الأساسى الفترة الماضية لأسباب مختلفة، فى مقدمتهم محمود كهربا الذى غاب عن الأهلى 10 مباريات بسبب الإيقاف على خلفية أحداث السوبر المحلى أمام الزمالك فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات، قبل أن يعود اللاعب ويُشارك لعدة دقائق فى مباراتى الأسماعيلى والاتحاد فى الجولتين الماضيتين، كما ينوى المدرب السويسرى الاعتماد على حسين الشحات نجم الفريق العائد لقائمة الأهلى أمام المقاصة بعد غياب عدة أشهر على خلفية جراحة "الفتاق" التى أجراها فى 21 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعتمد فايلر على الثنائى كهربا والشحات فى التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة محلياً بهدف تجهيزهم للمباريات الأفريقية وتحديداً موقعة الوداد المغربى منتصف أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لا سيما أن الأهلى يُعانى من تراجع مستوى "أجنحة" الفريق مؤخراً وتحديداً أجاى وجيرالدو لذا سيكون من الطبيعى منح الفرصة كاملة للشحات وكهربا.