سوبر كورة يكشف ترتيب المرشحين لتدريب الزمالك قبل الإعلان الرسمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة ترتيب المدربين المرشحين لتولي المسئولية الفنية لفريق الزمالك، قبل الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
لمعرفة ترتيب المرشحين لتدريب الزمالك قبل الإعلان الرسمي.. من هنا
وفوجئ مسئولي نادي الزمالك، بشرط موحد من الثنائي فيريرا وجروس، لتولي تدريب الفريق، حيث طلب كل مدرب تواجد 4 مساعدين ضمن جهازه المعاون، يقوم هو باختيارهم بنفسه دون تدخل من أي شخص.
وبعد سلسلة من المفاوضات بواسطة برنامج "زوم"، طلب فيريرا وجروس من مسئولي الزمالك منحهما فرصة لاختيار المساعدين رافضين اى اقتراحات بخصوص هذا الأمر وتمسك الثنائي باختيار كافة أفراد الجهاز المعاون بأنفسهم.
ويترقب مسئولو الزمالك إعلان فيريرا أو جروس التوصل لأسماء الجهاز المعاون لهم، للاستقرار بشكل نهائي على اسم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.
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