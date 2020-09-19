شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية فى حوار مفتوح مع شباب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى لقاء حوارى مفتوح مع عدد من الكيانات الشبابية بمحافظات الجمهورية، بمسرح المدينة الشبابية بالإسكندرية، على هامش بدء جلسة انعقاد الدور الأول لبرلمان طلائع مصر، وبدأت فعاليات اللقاء بعروض وثائقية تتضمن إظهار المشروعات والبرامج والخطط المستقبلية لوزارة الشباب والرياضة.

وقدم العروض رؤساء الإدارة المركزية كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتدريب وتشغيل الشباب، دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتوعية

وفى مستهل كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للكيانات الشبابية من خلال دورهم الملموس مع الدولة المصرية لمشاركتهم وإثبات ذاتهم بمجالات التطوير وثقتهم بفتح آفاق جديدة باستثمار الفرص بالمهارة وتعلم الإدارة التى تحمل فى طياتها الديمقراطية الجادة والصارمة واستثمار الفرص الجادة لتحقيق الديمقراطية .

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وأوضح صبحى أن رسالة وزارة الشباب والرياضة تنطلق من خلال التشبيك مع الوزارات المختلفة، الدولة لديها تحدى لمواجهة الصعوبات، وأن القيادة السياسية تتعامل بتوازن فى جميع المجالات بمحافظات مصر المختلفة لتنمية الموارد البشرية بشكل علمى لمواجهة التحديات، ندعم التنوع فى شكل التعليم وكذلك دعم الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد العليا.

وأشار وزير الشباب إلى أن مصر على المستوى الرياضى على مستوى البنية التحتية الرياضية نجحت فى تنظيم واستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، وبصدد استضافة كأس العالم لكرة اليد يناير المقبل، مشيرا إلى أن حفل افتتاح البطولة حظى بإشادة عالمية، مشيدا بصورة مصر التى اختلفت بشكل إيجابى عالميا فى ظل تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن "جيل الشباب الحالى أفضل من جيلنا فهو جيل قد يكون حظه أفضل من الأجيال السابقة فى ظل التطور التكنولوجى الهائل، أن الشباب نواه المستقبل والأمل الذى سيدفع مصر إلى الأمام، مؤكدا أن مصر زاخرة بالشباب والطاقات القادرة على دفع عجلة التنمية

وردا على تساؤلات الشباب بوجود الإسكندرية بالمرتبة الأولى للتعديات تحدث عن قانون التصالح فى المخالفات، موضحا أن الإسكندرية يوجد بها أكثر من ١٣٤ ألف قرار إزالة لم ينفذ منها سوى بضعة آلاف،مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة رغم قوتها لم تسطع إيقاف تلك المخالفات قبل أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى ويصدر توجيهاته بالتعامل مع ذلك الأمر بكل جدية وحسم.

أوضح أنه لولا محور للمحمودية لأصيبت الإسكندرية بالشلل التام خلال سنوات"، مضيفا أن محور المحمودية شريان ضخ الأمل والحياة بمحافظة الإسكندرية.