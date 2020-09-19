سمير كمونة لمصراوي: الأهلي في حاجة لـ 3 صفقات سوبر للحفاظ على الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال سمير كمونة، لاعب الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق جمهورية شبين، إن المساندة القوية لفريق الكرة بالنادي الأهلي من جانب مجلس الإدارة وثقة الجماهير في اللاعبين الحاليين وفي كل الأجيال بشكل عام هي السبب في حصد اللقب رقم 42 لبطولة الدوري والخامس على التوالي.

وأضاف كمونة في تصريحاته خاصة لـ"الخليج 365": الأهلي في حاجة إلى 3 صفقات سوبر في الموسم الجديد في مراكز الدفاع وصانع الألعاب والمهاجم للاحتفاظ باللقب المحلي، دعم الجمهور للاعبين هو مبدأ في النادي الأهلي على مدار تاريخه وبالتالي تأتي النجاحات والبطولات،كما أن الجيل الحالي به لاعبين مميزين مثل معلول والشناوي ووليد سليمان وغيرهم وقام مجلس الإدارة بجلب صفقات مميزة ساعدت الفريق على الاحتفاظ باللقب".

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وواصل لاعب الأهلي الأسبق حديثه: "رينيه فايلر مدير فني مميز وأدى المطلوب منه في البطولة المحلية ولديه خبرات جيدة لكن عليه الآن الاستعداد بقوة لمباريات دوري الأبطال".

وأتم المدير الفني الحالي لجمهورية شبين حديثه بـ:"التأجيل الأفريقي جاء في مصلحة الأهلي بل وكل الأندية التي ستلعب نصف النهائي، الأهلي حالياً ليس في أفضل حالاته وعلى الجهاز الفني الاستعداد بقوة لمواجهتي الوداد لأن البطولة الأفريقية هي رقم (1) لدي الجمهور وغائبة منذ 7 سنوات وأعتقد ان تقييم أي مدير فني يكون من خلال الفوز بدوري الأبطال اما الدوري فأي مدرب يمكنه التتويج به وفعلها قبل فايلر مدربين كثيرين".

وضمن الأهلي التتويج بالدوري رقم 42 في مسيرته بعدما رفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الزمالك إلى 20 نقطة ـ بعد خصم 3 نقاط للزمالك ـ