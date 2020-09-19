مدرب الزمالك السابق لمصراوي: تصرف كارتيرون غير محترف.. وعودة جروس بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن تصرف باتريس كارتيرون بالرحيل عن القلعة البيضاء غير محترف، مشيراً إلى أنه يرحب بعودة السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق بشرط.

وقال حلمي في تصريحات خاصة لمصراوي: "تصرف كارتيرون بالرحيل عن الزمالك غير محترف بالمرة في هذا التوقيت الصعب، ووضع فريقه في موقف غير جيد بعد رحيله".

وأضاف: "أصبح كارتيرون يتحدث في الوقت الحالي عن ما كان يحدث له في النادي، وذلك لتبرير موقفه من الرحيل عن الزمالك".

وتابع حلمي: "كان يجب على كارتيرون أن يكون واضحاً منذ البداية، وكان من الأفضل أن لا يجدد عقده مع الزمالك إذا كان في نيته الرحيل من الفريق".

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وأكمل المدير الفني السابق لنادي الزمالك: "أنا ضد عودة باتشيكو لتدريب الزمالك مرة أخرى بعد هروبه من النادي".

وعن عودة السويسري كريستيان جروس لتدريب الزمالك، قال حلمي: "أنا مع عودة جروس للزمالك، ولكن لفترة طويلة وليس لمدة شهرين فقط حتى نهاية بطولة أفريقيا، لأن جروس مدرب كبير ولا يليق به أن يكون مدرباً مؤقتاً للفريق، وإذا كان المدرب هو من اشترط فكرة أن مدة العقد تكون لمدة شهرين فقط فعلى الزمالك رفض طلبه".

وتابع: "لا أعتقد أن فيريرا سيعود للزمالك بسبب المقابل المادي العالي الذي يطلبه، ولكن في حالة قدومه، فهو مناسب للغاية بالنسبة للزمالك، لأنه مدرب كبير يقوم بالإغلاق على فريقه، وعمل في أكثر من نادي حول العالم، ويحب الزمالك وقدم مستويات رائعة في أفريقيا".

واختتم حلمي تصريحاته قائلاً: "الزمالك فرصته متساوية مثل باقي الفرق في بطولة أفريقيا، لأن الأمر يعتمد على المنظومة بأكملها وليست على المدرب فقط أو فرد بعينه، وتعتمد أيضاً على حالة الفريق يوم المباراة".