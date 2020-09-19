استبعاد أحمد حجازي من قائمة وست بروميتش لمباراة إيفرتون للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي عن تشكيل الفريق الذي سيواجه إيفرتون.

ويحل وست بروميتش ضيفاً على نظيره إيفرتون في ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

وشهدت قائمة وست بروميتش لمباراة إيفرتون، استبعاد النجم المصري أحمد حجازي مدافع الفريق بسبب الإصابة.

وقال بيليتش في وقت سابق: "لقد حصلنا على التقرير الخاصة بإصابة أحمد حجازي وأتت طفيفة، وخلال الأسبوع المقبل سوف يبدأ المباراة، وهو أمر جيد".

وكان حجازي متواجداً على مقاعد بدلاء وست بروميتش خلال المباراة الماضية أمام ليستر سيتي، والتي خسرها وست بروميتش بثلاثية نظيفة، ولكنه لم يشارك في اللقاء، وغاب عن لقاء الفريق أمام هاروجيت تاون في كأس كاراباو.