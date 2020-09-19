هادي خشبة لمصراوي: 3 أسباب دفعت الأهلي للتتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال لاعب النادي الأهلي الأسبق، هادي خشبة، إن هناك عدداً من العوامل التي كانت سبباً في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري منها وجود جهاز فني كفء وإدارة مستقرة وجمهور يساند ويدًعم اللاعبين باستمرار ويدفعهم دائما لتحقيق الإنتصارات.

وأضاف خشبة في تصريحات لـ"الخليج 365": "تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا جاء في مصلحة النادي الأهلي وبات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر مٌطالب بتأهيل العناصر الأساسية بدنياً ونفسياً وأيضاً تجهيز المصابين مع إتاحة الفرصة للاعبو الدكة وعناصر الشباب الصاعدة للمشاركة فيما تبقي من مباريات الدوري وتقييم كل العناصر البعيدة عن الملعب في المواجهات الرسمية".

وتابع لاعب الأهلي الأسبق:"رينيه فايلر مدرب مميز وهاديء ولا يميل إلى العمل في مناخ به توتر وأثبت أن لديه خبرات في كيفية إدارة فريق كرة قدم كما أن لديه ثوابت في تقييمه للاعبين ويدافع دائمًا عن وجهة نظره التي يؤمن بها".

وأنهي خشبة حديثه بـ :"الأهلي يحتاج إلى تدعيم في بعض المراكز خلال الموسم القادم حتى يستطيع الاحتفاظ باللقب في مراكز الظهير الأيمن والهجوم وتحديد العناصر التي ستعود من الإعارة".