إصابة جوفينكو والدوسري بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا جديدة داخل صفوف الهلال السعودي. كتبت صحيفة الرياضية السعودية بأن الإيطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري، تأكد إصابتهما بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية عينة الثنائي من الفيروس. بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية عينة الثنائي من الفيروس. وكان الاتحاد الآسيوي وافق على تسجيل 3 أسماء جديدة بقائمة الهلال وهم عبد الله البيشي وتركي المطيري وأحمد الجبيع، بعدما ضرب فيروس كورونا 10 لاعبين من صفوف الهلال، من ضمنهم 3 حراس من الهلال، حيث خاض الهلال مباراته بدوري أبطال آسيا، أمس الخميس، دون حارس بديل. وهم عبد الله البيشي وتركي المطيري وأحمد الجبيع، بعدما ضرب فيروس كورونا 10 لاعبين من صفوف الهلال، من ضمنهم 3 حراس من الهلال، حيث خاض الهلال مباراته بدوري أبطال آسيا، أمس الخميس، دون حارس بديل.

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