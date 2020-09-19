بادجي يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام المقاصة

أستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه المواجه أمام مصر المقاصة، المقرر لها مساء اليومالسبت في الثامنة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يدفع بـ:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول.
الوسط: ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة
الهجوم: أليو بادجي وأحمد الشيخ وأجاي.
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