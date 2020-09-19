الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لإنبي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مرانهم على الملعب الفرعى لإستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج الاعداد للقاء انبى يوم الأثنين القادم باستاد بتروسبورت ، فى إطار منافسات الجولةالــ28 لمسابقة الدورى الممتاز.
المران بدأ بمحاضرة عقدها المدير الفنى ريكاردو وجهازه المعاون مع اللاعبين ، قبل أن يشمل على تقسيمة مطولة للوقوفعلى مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية.
شهد المران حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى والاستاذ محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
وعلى هامش المران ، واصل محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
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