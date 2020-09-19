الإجهاد يبعد عمر الوحش عن مران الإسماعيلي

فضل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اراحة عمر الوحش ارتكاز وقائد الفريق من خوض تدريبات الفريق. يأتى ذلك ، لشعوره ببعض الاجهاد حيث خاض بعض التدريبات الخفيفة خشية تعرضه لأية إصابة. الاجهاد حيث خاض بعض التدريبات الخفيفة خشية تعرضه لأية إصابة. ويلتقى الإسماعيلى مضيفه إنبى الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت ، ضمن منافسات الأسبوع الــ 28 للبطولة ، ضمن منافسات الأسبوع الــ 28 للبطولة الدوري المصري الممتاز. ويواصل الإسماعيلي تدريباته تحت قيادة البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق ويدخل المباراة ضد الفريق البترولي بعد غد تحت شعار لا بديل عن الفوز .

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