تريزيجيه يهنئ النادي الأهلي بعد تتويجه بالدوري

هنأ محمود حسن تريزيجيه ، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي فريقه السابق الأهلي، بعد التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري بشكل رسمي. المصري بشكل رسمي. كتب تريزيجيه، عبر حسابه على "تويتر": "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، الفوز بالدوري رقم 42". الأهلي وجماهيره، الفوز بالدوري رقم 42". وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، وسبق أن حقق تريزيجيه لقب الدوري مع الأهلي، في موسم 2013-2014.

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