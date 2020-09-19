أحمد حجازي مستبعد من تشكيل ويست بروميتش أمام إيفرتون بالبريميرليج

يغيب المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش عن مباراة فريقه التي تنطلق بعد قليل أمام إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". جاء سبب استبعاد حجازي من تشكيلة الفريق المواجهة أمام إيفرتون بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات في أوتار الركبة. المواجهة أمام إيفرتون بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات في أوتار الركبة. وكان حجازي تواجد على مقاعد البدلاء لويست بروميتش في المباراة الافتتاحية الماضية لفريقه.

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