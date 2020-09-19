تشكيل إيفرتون أمام ويست بروميتش بالبريميرليج

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون عن تشكيل فريقه المواجه أمام ويست بروميتش، الذي ينطلق الساعة الواحدة ظهرًا ، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة الثانية من ، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". جاء تشكيل التوفيز لمباراة اليوم كالتالي: جوردن بيكفورد، سيمس كومان، ياري مينا، مايكل كاين، لوكاس دينيي، عبد الله ديكوري، آلان، أندريه جوميز، خاميس رودريجيز، كيلفرت لوين، ريتشاليسون.



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