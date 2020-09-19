منار إيهاب: فوز الأهلي بدوري السلة جاء في وقت صعب

أعربت منار إيهاب، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة دوري السوبر، على حساب سبورتنج مساء أمس الجمعة بنتيجة 75-72.
وقالت منار إن الفوز جاء في وقت صعب، وإن الفريق قدمأداءً مميزًا منذ البداية، مشيرة إلى أن الروح القتالية وراء التتويج باللقب.
وأضافت منار أن الجهاز الفني، بقيادة علي هاشم، حرص على دعم الفريق نفسيًّا بعد الخسارةفي المباراة الأولى، ونجح في الخروج باللاعبات من الحالة النفسية الصعبة قبل المباراتين الثانية والثالثة.
وأكملت أن الفريق سوف يحتفل اليوم باللقب، ويبدأ الجهاز الفني قريبًا الاستعداد للموسم الجديد لحصد جميع البطولات.
وحرصت لاعبة الأهلي على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجماهير، على الدعم الكبير خلال الموسم.
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