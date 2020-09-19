سوق الانتقالات | أتالانتا مهتم بخدمات مدافع برشلونة لتعويض رحيل كاستانيي

يستهدف المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي “جيان بييرو جاسبريني” تعويض مغادرة مدافعه البلجيكي “تيموثي كستانيي” المنتقل حديثًا إلى ليستر سيتي الإنجليزي قبل أسبوعين من غلق الميركاتو الصيفي في أوروبا.

وعجلت إدارة أتالانتا بيرجامو من التفاوض مع برشلونة لمحاولة إبرام صفقة إعارة لمدة موسم واحد مع الظهير الايسر “جونيور فيربو” كي يحل محل تيموثي كستاني.

وظهر فيربو في 23 مباراة مع العملاق الكتالوني الموسم الماضي 2019-20 لكنه ظل بديلاً للظهير الأيسر المخضرم “جوردي ألبا” في أغلب فترات الموسم ما جعله يفكر جلياً في الخروج.

وذكر تقرير في صحيفة “سبورت الكتالونية” بناءً على تقارير من إيطاليا تفيد بأن نادي أتالانتا بيرجامو مستعد لتقديم عرض إعارة بقيمة مليوني يورو مع خيار التوقيع مع اللاعب بشكل دائم في صفقة قيمتها 18 مليون يورو الصيف المقبل 2021، إذا ما حقق الأهداف الرياضية من الإعارة.

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وقد يمثل هذا المبلغ إنفاقاً كبيرًا للنادي الإيطالي في السوق، لكن العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى هذا الموسم ستعوض خزينة النادي من دون شك.

وفشل اللاعب المولود في الدومينيكان في إقناع المدير الفني الأسبق لبرشلونة “إرنستو فالفيردي” وخليفته كيكي سيتين – الذي دربه في ريال بيتيس – بأنه يستحق مكانًا أساسياً مع الفريق الأول.

وتزعم تقارير صحفية كتالونية أن المدير الفني الحالي “رونالد كومان” على استعداد للسماح لجونيور فيربو بالخروج في الميركاتو الصيفي الحالي.

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